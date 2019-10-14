陳政深　短線聚焦半新股

港股上周在中美貿談氣氛改善之下抽高，一舉突破26,100點的近期阻力及26,300點的20天線阻力，亦是過去半個月以來高位。參考即市圖表，目前RSI指標短線已見超買，再追風險不小。既然氣氛改善但走勢尚未確認，短線而言投資者可考慮聚焦半新股。

近日新掛牌的新股表現相當不俗，在本月已上市的股份當中，除FRIENDTIMES（06820）之外，其餘四股均見升幅，當中魯大師（03601）更較招股價高出近兩倍。相較之下，滔博（06110）雖然亦有升幅，但幅度有所不及，相信主要是由於其規模較大，重身移動相對緩慢。

然而從中線角度審視，滔博實力不俗，公司在內地經營消費者平台，主要透過「Topsports」及「Foss」品牌經營多品牌門店，以去年的市場份額計，為內地最大的運動鞋服零售商，旗艦品牌為Nike、Adidas、Puma等環球知名品牌，前兩者為滔博貢獻了近八成的零售業務。

翻查資料，Adidas次季純利增長10%，整體收入增長4%，而大中華區業務之收入，按年有雙位數的增長，達14%，集團同時預料下半年大中華區收入增速將繼續加快；而Nike今年6月至8月的大中華區季度銷售按年上升22%，至逾16億美元，反映大中華地區是國際品牌的重要動力，而滔博未來的收入動力值得憧憬。

另一方面，李寧（02331）及安踏（02020）上周分別升了8.7%及4%，資金亦見持續流入板塊，整體行業前景於投資者而言持續樂觀。滔博屬半新股，上無蟹貨，現價計算，2020年的市盈率約20倍，遠低於行業平均逾40倍，中線具吸納價值。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深（作為為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）

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