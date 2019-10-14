古勝　重磅內房股可追落後

上個星期都幾精彩，本來頭三日都幾悶（周一紅日），豈料到周五市場憧憬中美貿易談判有好消息，結果推到恒指上周五單日升600點報26,308點，主板成交仲有成986億元，唔通「醍目錢」真係咁精叻？不過計數的話，全個星期恒指升487點，即係如果唔係周五個升市，港股全周都仲係要跌！

美國總統特朗普取態多變，早前更在網上指出「善變」是他的談判方式，所以真係諗唔明點解資金咁肯定提早落注。恒指上升，押注藍籌股當然最正路，睇番騰訊（00700）、滙控（00005）、建行（00939）、中國移動（00941）等重磅股走勢，短中線確有改善迹象，不過中線是否已否極泰來，其實又要再睇睇。

當然，連近期最弱的本地業務股都反彈，就多少為後市帶來希望，睇番地產股如長實（01113）和新地（00016）；本地銀行股如中銀香港（02388）及恒生（00011）；以至一眾公用防守股如煤氣（00003）及中電（00002）都升得唔錯，就反映市底的確轉強。

中美貿易談判最終達成第一階段協議，兩個有偈傾，對環球金融市場自然係好消息，估計周一港股開市點都有幾百點升幅以示鼓勵。對人民幣匯價亦會起到支持作用，所以見一批重人民幣資產的板塊都有錢偷步湧入，當中又以上月銷售數據唔錯的內房股走勢最吸引目光，大大隻的華潤置地（01109）更加行早幾日升定先，惟現價去到四月至今多重阻力位近36元水平，又唔算太值博，反而中國海外（00688）及碧桂園（02007）近期唔算彈好多，如果都係要買大大隻的內房，不妨吼後兩者。反之，就算地區性的內房股可能短期都有得升，但若然短期真係有一個反彈市，相信龍頭內房的升幅都唔弱，最重要係走勢一轉弱時都有得走貨，唔似二三線內房股咁即時被綁冇得沽。

睇埋時間軸，今個星期唔算多重大數據，比較值得留意的，乃中國周二公布的消費物價指數及周五的季三季度國內生產總值，因為對理解內地經濟增長前景及有冇能力再在貨幣政策上作刺激有啟示；至於美國方面，聯儲局周三公布經濟褐皮書，同樣可以留意。不過，講到尾，其實所有數據，都唔夠睇實特朗普在網上有乜偉論發布咁實際！

東方日報專欄作者 古勝

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