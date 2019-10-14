沈振盈　港股反彈浪可持續

港股自九月中反彈至27,300水平之後，走勢就徐徐下滑，就算美股急升，也未能跟足其節奏。究其原因，主要是因為本地發生了社會衝突事件，令零售業及實體經濟受損。

另外，資金亦礙於局勢惡化，而調校了投資的部署，導致股市成交萎縮，出現明顯的套現情況。

過去一星期，港股周初先走弱，並未有跟隨美股的反彈而回升。但同樣地，也沒有顯著的下跌。而在技術上，大部分時間仍維持在25,700至26,300點的區間內上落。直至上周五，終於在中美談判上傳出利好的消息憧憬下，恒指就一下子挾升600餘點，重上26,300點水平。

去周二已是節氣上的「白露」，正式轉入「甲戌」月，此月市況大幅波動，上半月會出現反彈浪，但到了下半月，就會急轉直下。未來一周的日子會轉強，反彈浪應可持續。

本周每日的股市走勢預測:

周一（甲申日）：天干屬木地支屬金，金剋木之局，市況仍是強勢，先低後高

周二（乙酉日）：天干屬木地支屬金，金剋木之局，反覆偏好

周三（丙戌日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，持續上升

周四（丁亥日）：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，好淡爭持，先高後低，慎防轉勢

周五（戊子日）：天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆上落

訊匯證券行政總裁沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

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