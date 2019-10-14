【市前重點睇】日圓兌美元跌穿108　金價回落

●中美貿易談判突破，美匯指數跌至98.39，離岸人民幣(CNH)高見7.0747，港匯企7.8436，日圓弱見108.46，歐元高企1.1029，英鎊升上1.263。金價反覆回落至1,484美元。油價做好，布油升穿60美元，紐油於54.7美元水平上落。道指期貨漲約百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾升逾300點，最新漲逾200點。

-中方承諾每年採購總值400億至500億美元(約3,120億至3,900億港元)美國農產品，進一步開放金融市場。

-美國則暫緩周二(15日)生效、上調2,500億美元(約2萬億港元)中國貨關稅的措施，並考慮是否將中國從匯率操縱國除名。

●美國10年期國債孳息率漲6.09點子，報1.729厘。

●美國聯儲局上周五表示，將開始每月購買600億美元的美國國庫券(期限從5周到1年不等)，至少持續到明年第二季，以增強對作為貨幣政策指導工具的基準利率的控制。

●美國密歇根大學消費者信心指數初值從9月的93.2，升至3個月高位96，勝市場預期的92。未來5至10年的通脹預期在10月降至2.2%，創1979年有紀錄以來最低，9月為2.4%。

●港股ADR指數上周五收報26,446點，升138點。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,608點，升198點。

●紐約期金上周五收報每安士1,488.7美元，跌12.2美元或0.8%，跌穿1,500美元的關鍵心理關口，並創9月30日以來收市新低。

●紐約期油上周五收報每桶54.7美元，升1.15美元或2.2%，全周累升約3.6%；布蘭特期油收報每桶60.51美元，升1.41美元或2.4%，全周累升約3.7%。

●英國富時100指數上周五收報7,247點，升60點或0.84%；法國CAC指數收報5,665點，升96點或1.73%；德國DAX指數收報12,511點，升347點或2.86%。

●英國首相約翰遜周日(13日)稱可以看到通往脫歐協議的路徑，但仍有大量工作要做，英國必須為月底離開歐盟做好準備。

●澳門金融管理局已委托國際顧問公司，對「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」開展可行性研究，目前相關研究工作正有序進行

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