新加坡3年來首放鬆幣策　第三季經濟增長遜預期

隨着全球經濟放緩繼續拖累依賴出口的新加坡經濟，新加坡金管局3年多以來首次放鬆貨幣政策，行動符合市場預期。

當局公布，略為調低新加坡元兌一籃子貨幣匯價區間的「斜度」，即是容許坡元有較慢的升值步伐。當局過往一直主要透過調整匯率，而非利率來調控貨幣政策，而今次行動被視為是放寬貨幣政策。

當局指出，鑑於當前的經濟前景，對政策立場的適度調整符合中期價格穩定的預期，將繼續密切關注經濟發展局勢，並準備在通脹和增長前景明顯減弱的情況下，重新調整貨幣政策。

新加坡第三季國內生產總值(GDP)按年增長0.1%，預期中值為增長0.2%；按季增長0.6%，避免陷入技術性衰退，預期增長1.2%，第二季經調整修正為收縮2.7%。

至於2019年GDP增長料在0至1%區間的中位數；2019年通脹預期為0.5%；2020年核心通脹預計為0.5至1.5%。

當局指出，GDP在2020年應該會溫和增長，但產出仍將低於潛在水平，因此應當會減輕通脹壓力。未來幾個季度，當局的核心通脹可能會保持在歷史平均水平以下，然後在中期內逐步上升。

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