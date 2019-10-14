港股漲近300點　滙豐重上60元　地產股跑輸

港股反覆向上，恒生指數曾升近300點，高見26,603點。國企指數漲近百點，主板成交380億港元。

幾隻重磅藍籌領漲，滙豐控股升1.9%重上60元；友邦保險、工商銀行、騰訊、中國平安及建設銀行升1.1%至1.5%。

貿戰敏感股創科實業及萬洲國際有追捧，暫升3.4%及3.2%。

醫藥股做好，石藥集團反彈2.5%；中國生物製藥升2%，重上11元。

地產股繼續跑輸大市，九龍倉置業跌0.2%；新世界發展、新鴻基地產及領展靠穩；長實及恒基地產微升0.2%。

【09:21】滙豐友邦領漲 萬洲飆4%

中美貿易談判有實質進展，利好大市氣氛；港股開市升212點，報26,520點；國企指數高開41點，報10,494點。

重磅藍籌個別發展，友邦保險升近2%；滙豐控股升1.5%；中國平安升1.4%；騰訊升0.7%，合共貢獻恒指129點。工商銀行跌0.7%；中國移動及建設銀行跌0.3%。

萬洲國際升4%，報7.7港元，是表現最佳藍籌。中美貿易協議中，中方承諾每年採購總值400億至500億美元的美國農產品。

手機設備股亦有追捧，瑞聲科技升2%；舜宇光學升1.7%；比亞迪電子升2.1%；中興通訊升1.8%。

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