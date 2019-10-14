A股快報：三大指數皆升1%

滬深股市全線升逾1%。滬綜指暫高見3,020點，最新仍升45點或1.5%，報3,019點；深成指漲156點或1.6%，至9,822點；創業板指數升23點或1.3%，報1,690點。

【09:53】A股快報：滬綜指重上3000點關

滬綜指重上3,000點關，最新升29點或0.9%，報3,002點；深成指升116點或1.2%，至9,782點；創業板指數升17點或1%，報1,684點。

【09:26】A股快報：中美會談有成果 三大指數揚升

中美會談有成果，達成首階段貿易協議。內地股市揚升，滬綜指高開20點或0.68%，報2,993點；深成指高開87點或0.9%，至9,753點；創業板指數高開11點或0.72%，報1,678點。

板塊方面，次新股領飆6%，金融及船舶製造股齊升逾1%，地產股升0.7%，鋼鐵股升0.3%，有色金屬股靠穩；而石油股則跌0.4%。

金融股支持大市，券商、內銀及內險股向好。光大銀行升0.4%，招商証券漲2%，招商證券升0.6%。

盈喜股發威。金溢科技升停板，公司預期第三季度淨利潤介乎3.04億至3.62億元人民幣(下同)，首三季度更轉賺3.487億至4.069億元。消費電子股藍思科技亦漲停，公司料第三季度純利逾12億元，按年倍升。

股東減持拖低股份表現。盛通股份跌0.6%，一致人股東擬減持不逾6%股份。中元股份跌0.3%，實控人擬減持不超過約3.5%股份。掌閱科技跌1.3%，董事王良擬減持不逾3.49%股份。

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