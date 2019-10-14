【即市分析】教育股靜極思動

教育部等七部門上周發布《關於教育支持社會服務產業發展，提高緊缺人才培養培訓質量的意見》，而教育部更舉辦新聞發布會，介紹深化高校創新創業教育改革相關情況，據負責人介紹，為深化高校創新創業教育改革，教育部實施了一整套政策措施，而《意見》則指出，要以職業教育為重點抓手，提高教育對社會服務產業提質擴容的支撐能力，並鼓勵引導普通本科高校，主動適應社會服務產業之發展需要。

從消息睇，中央確有出手支撐行業發展迹象。事實上，教育股一來未受中美貿易戰直接影響，在風高浪急之際，確有一定吸引力。再者，板塊發展進程完全受制內地產業政策，但所謂有辣有唔辣，如今久未出手的教育部突然出招，暗示中央或有意提升及加速教育產業發展，加上內地民眾收入漸增，教育服務需求穩定，相關企業盈利能見度較高，故行業要炒上其實唔難。

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