【即市分析】教育股靜極思動
2019年10月14日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：上周尾段市場憧憬中美貿易談判或有轉機，恒指大升，但要留意美國總統特朗普一向飄忽不定，加上明年11月美國總統大選，預期此前中港股市勢必波動。反而，近期教育股靜極思動，事緣教育部發文支持高等教育發展，既然有國策消息，不妨望望。(教育板塊追蹤：https://bit.ly/2xVLimR )
教育部等七部門上周發布《關於教育支持社會服務產業發展，提高緊缺人才培養培訓質量的意見》，而教育部更舉辦新聞發布會，介紹深化高校創新創業教育改革相關情況，據負責人介紹，為深化高校創新創業教育改革，教育部實施了一整套政策措施，而《意見》則指出，要以職業教育為重點抓手，提高教育對社會服務產業提質擴容的支撐能力，並鼓勵引導普通本科高校，主動適應社會服務產業之發展需要。
從消息睇，中央確有出手支撐行業發展迹象。事實上，教育股一來未受中美貿易戰直接影響，在風高浪急之際，確有一定吸引力。再者，板塊發展進程完全受制內地產業政策，但所謂有辣有唔辣，如今久未出手的教育部突然出招，暗示中央或有意提升及加速教育產業發展，加上內地民眾收入漸增，教育服務需求穩定，相關企業盈利能見度較高，故行業要炒上其實唔難。
投行高盛早前發表報告指，將楓葉教育(01317)評級由「沽售」升至「中性」，目標價維持2.9元。該行指，集團早前與內蒙古呼和浩特和林格爾新區管理委員會訂立合作協議，有關於內蒙古呼和浩特和林格爾新區建設、營運及管理一所建議學校，料可容納4,600名學生。高盛認為開校布局大致符預期，對集團及當地政府合作並開設新學校有信心。
策略上，楓葉教育、新高教集團(02001)、思考樂教育(01769)、宇華教育(06169)、中教控股(00839)等都係具成交的教育股，但走勢就好個別，當中以中教及思考樂較佳，前者短期若能上破13元水平阻力，動力將進一步轉強，可放入觀察名單；後者20日線失而復得，短期若能守穩其上，值得順勢跟進，目標價8.8元，跌穿20日線約7.3元止蝕。
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