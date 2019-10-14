中國9月出口跌0.7%　首三季中美貿易總值挫一成

中國海關總署公布，以人民幣計，中國9月份出口按年跌0.7%，預期升1.5%。進口按年跌6.2%，預期跌2.3%。進出口總值2.78萬億元，下降3.3%。其中，出口1.53萬億元，下降0.7%；進口1.25萬億元，下降0.2%。

首三季度計，中國外貿進出口總值22.91萬億元，按年增長2.8%。其中，出口12.48萬億元，增長5.2%；進口10.43萬億元，下降0.1%；貿易順差2.05萬億元，擴大44.2%。

至於首三季度中美貿易總值2.75萬億元，下降10.3%；中日貿易總值1.58萬億元，增長0.1%。對「一帶一路」沿線國家合計進出口6.65萬億元，增長9.5%，高出全國外貿整體增速6.7個百分點，佔中國外貿總值達到29%。對兩大貿易夥伴歐盟、東盟分別進出口3.57萬億及3.14萬億元，增長8.6及11.5%，分別佔外貿總值的15.6和13.7%。

首9個月的大豆進口按年跌7.9%，至6,450萬噸；進口豬肉增加43.6%；進口牛肉增加53.4%；原油進口增9.7%，至3.69億噸；天然氣進口增10%，至7,120萬噸。

海關總署新聞發言人李魁文表示，今年以來世界經濟增長放緩，貿易保護主義持續升溫，但中國外貿仍然保持較強的韌勁，首三季度進出口增長2.8%，總體平穩、穩中提質。支撐今年首三季度中國外貿平穩運行的因素主要是三個方面，包括國內經濟總體平穩、政策效應持續釋放，以及市場多元化成效明顯。

李預期，未來中國外貿發展面臨的外部環境依然複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，但對外貿易發展韌性強，外貿結構優化、動力轉換加快的總趨勢沒有改變，全年外貿將繼續保持總體平穩、穩中提質的發展態勢。

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