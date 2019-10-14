中國經濟：鐘錶商尹明儀料未來5年出口增長勢放緩

中國海關總署公布，以人民幣計，中國9月份出口按年跌0.7%，預期升1.5%。鐘錶業界天時貿易公司行政總裁尹明儀直指，有關數字跌幅輕微，顯然中美貿易戰對中國出口的打擊未真正浮現，相信數字會在未來五年陸續反映，出口增長勢放緩。

他補充，在貿戰下，愈多廠商撤走內地廠房，並搬到東南亞國家，所以中國出口以至經香港轉口的出口訂單也會減少。此外，外國買家為避過新徵的關稅，也會慢慢把中國訂單抽離，轉至東南亞地區落單，只是買家需時尋找合符條件的廠商落單，所以如今多半維持在中國落單，但將來難保會進一步抽走訂單，對中國的出口及經濟便會帶來較大的打擊。

對於中美會談表面取得進展，他亦不表樂觀，直指實際上中美雙方的關係愈走愈疏離，再隔一段時間必定再起火花。

他續指，雖然鐘錶業在中美貿易戰上所受的影響一向不是太大，但來自美國的訂單近來已減少三成，相信是整個市場氣氛差，減低了買家的落單意欲。

他續指，美國及中國的經濟實力愈來愈強，雙方互相制衡，不想對方獨大，所以兩方必然會起衝突。當前中美貿易談判氣氛轉好，只是雙方均不想本土經濟會受到嚴重打擊，並導致經濟出現硬着陸，所以如今才採取這些權衡之計，避重就輕。

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