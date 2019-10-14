【專家點評】內地A股短線或有調整

長假期後資金有回流股市迹像，A股市場因中美貿易談判傳利好消息而連續4天上漲，主要是超跌低估值的傳統藍籌股出現強勢，而早前強勢的科技股因國產化替代有所放緩的預期而出現弱勢，顯示出明顯板塊輪動效應。

中美雙方按10月中的時間安排進行談判，並開始有突破性發展。然而，筆者認為市場普遍預期中美將會簽訂利好貿易協議，以及歐美日為應對經濟下滑而開啟新一輪貨幣寬鬆與降息周期，這些因素在三季度支撐了全球的股票與債券的價格，可以說被市場定價了。

即使上述兩個預期兌現，筆者認為不會有太大的上升空間。一方面，因各國央行採取的低利率等政策注入的大量低成本資金，股票、債券、樓市等資產估值處於歷史高位。另一方面，中美貿易戰較大機會是常態化與長期化，導致經濟活動放緩、企業成本上升、企業盈利增速放緩等，導致了股票與債券的內在回報率下降。也就是說，高估值股票與債券的價格將會因各種突發性的經濟或政治事件而出現大幅波動。

對於股市後市看法，預計市場利用短期中美談判放出的利好傳聞，超跌的低估值藍籌股進行估值修復，高估值的科技股與消費進行估值調整，整體市場仍是以結構行情為主，難以有大行情。主要隱憂是經濟面與企業面的基本因素將會趨於惡化，而同時會面臨外圍股市可能大跌帶來的外部衝擊與外資調整倉位的打壓。預計A股短期維持2,900至3,100點之間震盪。

策略方面，建議投資者在市場逢重大利空下跌時，可以趁機分批吸納優質龍頭股。主要邏輯是從中長線來看，全球經濟增速放緩，企業面臨激烈存量的競爭，各行業將出現龍頭企業強者恒強格局；中國經濟結構轉型已頗有成效，技術創新與消費為內生增長動力，科技型與消費型優質有望獲資金中長線布局。以科技、金融、消費、醫藥等成長性行業為主，重視業績穩定增長以及行業發展顯著受惠於經濟改善的優質股份。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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