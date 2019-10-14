【即市分析】北水猛沽　招行前景轉差？

招行的盈利能力較強，向以零售業務見長，加上經營效率、淨利息差、資產質量跑贏同行，相比四大國有商業銀行的市盈率僅個位數，招行卻享逾10倍市盈率，市帳率達1.56，可見市場對其投下信任一票。

就連早前內地財政部為《金融企業財務規則》進行修訂，防止金融企業利用準備金調節利潤，大行摩通亦指有關修訂對招行前景反而有利。因招行撥備水平高，不良貸款撥備覆蓋率高達394%，遠高於150%的規定，料其可透過釋放撥備維持雙位數盈利增長。

另高盛最新研究報告指，內銀股受社會融資規模增長疲弱、LPR改革收窄淨息差等影響，料第三季經營態勢不佳。但指負面因素已大致反映於股價上，社會融資規模或逐步復甦，料具質素的銀行可跑贏大市，予招行確信買入評級，目標價睇54.4元。

再睇走勢，招行上周五(11日)收報38.05元，升2.84%，此水平貼近6月底以來的下降軌，技術指標轉強，MACD現牛叉，未來若能企穩甚至破位，短線先睇41元。不過，若然股價回軟向下，料36元可見支持。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。