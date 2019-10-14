【瑞銀推介】港股焦點窩輪逐隻點評

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：中美第13輪貿易談判前夕，巿況率先由低位反彈，恒指突破近日橫行區頂部26,200點，上周五(11日)以接近全周高位收巿。

大巿反彈前，指數重磅股因大巿氣氛久佳關係，資金追捧強勢熱炒股如美團點評、百威啤酒及內需龍頭李寧等，但隨着中美在談判前放出利好訊息，資金當日從上述股份撤出，重新轉換至之前走勢牛皮的藍籌股，尤其中資股，上周五平保、中國人壽的升幅都跑贏恒指。

若後巿重拾動力，投資者可留意上述累積升幅較大的股份會否跑輸大巿甚至受壓，而傳統指數重磅股能否成為大巿的動力。

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