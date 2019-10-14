【瑞銀推介】港股焦點窩輪逐隻點評
2019年10月14日 11:53
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：中美第13輪貿易談判前夕，巿況率先由低位反彈，恒指突破近日橫行區頂部26,200點，上周五(11日)以接近全周高位收巿。
大巿反彈前，指數重磅股因大巿氣氛久佳關係，資金追捧強勢熱炒股如美團點評、百威啤酒及內需龍頭李寧等，但隨着中美在談判前放出利好訊息，資金當日從上述股份撤出，重新轉換至之前走勢牛皮的藍籌股，尤其中資股，上周五平保、中國人壽的升幅都跑贏恒指。
若後巿重拾動力，投資者可留意上述累積升幅較大的股份會否跑輸大巿甚至受壓，而傳統指數重磅股能否成為大巿的動力。
美團點評上周四(10日)創93.65港元的上巿高位，但周五便受壓逆巿跌近3%，即巿低見87.4元，短短兩日高位回落最多6.7%。該股今年以來最大的升幅約1倍，由9月低位約70元計，不足1個月最多升超過34%，其9天及14天RSI都已升至超買的水平，即使上周五調整，兩個數字仍然高於70的超買的水平。如投資者看淡美團，可留意認沽證(11034)，行使價65.6元，2020年3月到期，有效槓桿約5倍。
另外英國脫消息時好時壞，上周五滙豐控股反彈至50天線約58.7元時，即使有資金流入滙豐的PUT輪，如投資者看淡該股，可留意認沽證(23321)，行使價53.88元，2020年3月到期，有效槓桿約9.9倍。
除上述可留意的淡倉選擇外，投資者可留意追蹤A股表現的南方A50ETF，於9月港股下跌期間，A股有較強的抗跌力，滬綜指數力守2,900點的水平，9月至今大部分時間守於50天線之上，即使上周曾經跌穿，50天線很快便失而復得。若中美今輪談判結果優於巿場預期，可留意南方A50認購證(18634)，行使價16.12元，2019年12月到期，有效槓桿約15倍。
若候低博之前的熱炒股美團、百威調整後可作看好部署，可留意：美團牛證(57212)，收回價77元，2020年2月到期，有效槓桿約5.6倍。百威認購證(11607)，行使價35.93元，2020年3月到期，有效槓桿約5.9倍。
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