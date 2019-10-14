【午市重點睇】人民幣彈升 日圓偏軟
2019年10月14日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報98.4；日圓兌美元回軟見108.52；歐元兌美元報1.102；英鎊反覆企1.259。港匯最新處7.8439。離岸人民幣(CNH)彈上7.05水平。金價低見1,482美元；布油在60美元上落，紐油報54.43美元。道指期貨升76點。
●港股漲近300點，恒生指數半日升269點或1.03%，報26,578點。https://bit.ly/2pi5koL
-異動股：衝高散水？魯大師曾跌11%。
-異動股：申請轉主板，彌明生活百貨曾飆32%。
-港股格局：張智威料上試27,300點。
-康希諾生物擬發行A股在科創板上市。
-新股專輯：德視佳定價7.5元。
-【大行報告】花旗料長汽毛利率可提升。
●【即市分析】
-北水猛沽，招行前景轉差？https://bit.ly/33ySuBz
-教育股靜極思動。https://bit.ly/2VG3pGK
-內房股氣氛轉佳，吼中國海外… https://bit.ly/2oD7pLW
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.9%至1.3%。https://bit.ly/2OGd7HI
-【專家點評】內地A股短線或有調整。
●亞洲股市：韓澳股向好，日股休市。https://bit.ly/35yakGD
●港元拆息︰隔夜息重上1厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0725，較上日上調2點子，呈兩連升。
-高盛：中美現有關稅維持，離岸人幣升幅有限。
●人行無進行逆回購操作。
●中國9月出口跌0.7%，首三季對美出口挫6%。https://bit.ly/31bjdCC
-中國經濟：林俊泓料今下兩月出口仍見負。
●新加坡3年來首放鬆幣策，第三季經濟增長遜預期。
●跌價三成！投資者斥逾1,200萬購旺角地舖。
●全球經貿戰：特朗普指中國已開始購買美國農產品。
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