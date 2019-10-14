【午市重點睇】人民幣彈升　日圓偏軟

●亞洲市，美匯指數報98.4；日圓兌美元回軟見108.52；歐元兌美元報1.102；英鎊反覆企1.259。港匯最新處7.8439。離岸人民幣(CNH)彈上7.05水平。金價低見1,482美元；布油在60美元上落，紐油報54.43美元。道指期貨升76點。

-異動股：衝高散水？魯大師曾跌11%。

-異動股：申請轉主板，彌明生活百貨曾飆32%。

-港股格局：張智威料上試27,300點。

-康希諾生物擬發行A股在科創板上市。

-新股專輯：德視佳定價7.5元。

-【大行報告】花旗料長汽毛利率可提升。

●【即市分析】

-【專家點評】內地A股短線或有調整。

●港元拆息︰隔夜息重上1厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0725，較上日上調2點子，呈兩連升。

-高盛：中美現有關稅維持，離岸人幣升幅有限。

●人行無進行逆回購操作。

-中國經濟：林俊泓料今下兩月出口仍見負。

●新加坡3年來首放鬆幣策，第三季經濟增長遜預期。

●跌價三成！投資者斥逾1,200萬購旺角地舖。

●全球經貿戰：特朗普指中國已開始購買美國農產品。

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