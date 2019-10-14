瑞銀汪濤：中美有望達成「第一階段」貿易協定

10月中美貿易談判取得「實質性進展」，原定10月加徵的關稅暫不執行。瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出五項「第一階段」協定可能包括的內容 ，並表示談判在結構性問題和匯率方面所取得的進展並不令人意外。

中美雙方均表示10月10至11日進行的中美貿易談判取得了「實質性進展」。美國將暫不執行原計劃於10月15日對2,500億美元中國出口額外加徵5%的關稅，而中國會增加從美國採購農產品、並進一步深化結構性改革。特朗普稱雙方在未來4至5周內將根據目前所達成的共識擬定「第一階段」協定文本，並希望與習近平在智利舉行的亞太經貿合作組織峰會上簽署協定。在那之後，「第二階段」談判將立刻開始。不過，目前美國並未宣布如何處理原計劃於12月15日對約1,600億美元中國出口加徵的15%關稅。

雖然具體細節還在擬定階段，但白宮方面表示第一階段的協定內容可能包括：1)中方將從美國的農產品年化採購規模提高到400至500億美元(相當於此前峰值的兩倍)、並放鬆自美採購農產品的進口標準(美國貿易代表萊蒂澤稱後者重要性不低於前者)；2)中方就智識產權保護、技術轉移等方面採取相應措施；3)中方向美國開放更多金融服務領域；4)雙方對匯率管理問題達成共識(美國可能考慮撤回對中國「匯率操縱國」的認定)；5)建立詳細的磋商程式和「可操作的爭端解決機制」來保障貿易協定的順利執行。上述大部分問題雙方在今年5月貿易摩擦升級前可能就已達成了共識。

中國增加自美農產品進口會使兩國均受益，這或許也是雙方最容易達成協議的領域。但中國也有意願、並其已經宣布或出台了多項舉措推進國內改革和開放，包括進一步開放了國內市場、擴大更多領域的對外開放(汽車、金融服務等)，通過了新版外商投資法(其中規定不得利用行政手段強制技術轉移)，修訂專利法等法規以加強智識產權保護，並減少部分行業的政府補貼等。

中國還可能會進一步擴大開放。最近政府公布了金融服務業對外開放的明確時間表，這應會利好相關的美國企業。中方承諾不將人民幣貶值作為應對貿易摩擦的工具也正是中方在過去一年來的一貫立場。如果關稅不再進一步上調、經濟增長前景改善、政府更明確地承諾穩定人民幣匯率，預計未來15個月人民幣對美元匯率或企穩於7.1至7.2。

儘管本輪的中美貿易談判取得了積極的進展，但雙方是否、或者何時能達成最終的全面貿易協定並結束貿易摩擦仍存在較大的不確定性。事實上，過去幾個月貿易摩擦已經延伸到了科技和金融領域，同時美國整體對中國的強硬立場並沒有明顯轉變。美國仍未解除對華為的科技出口限制，且又將28家中國機構新列入「實體名單」中，並提議限制美國在中國或者對中國企業的投資。

考慮到最近幾輪的貿易摩擦升級、且美國並未宣布暫停執行計劃於12月加徵的關稅，該行認為，第一階段協議能維持多長時間，雙方又會有何激勵機制來保障協議條款的執行也存在較大的不確定性。如果雙方如期簽署「第一階段」協定、且第二階段談判持續一段時間，美國可能停止對中國出口加徵新的關稅，但目前已經及計劃加徵的關稅仍會執行。

汪估計，是否能達成全面協定仍不確定，若關稅不進一步上調，GDP增速或強於預期。在這種情況下，預計明年中國GDP增速可能企穩於5.7%至5.8%左右，高於該行目前基準預測的5.5%。

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