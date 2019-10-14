調查：76%中小企近一年遭遇網絡事故

安達保險調查發現，香港中小企業對僱員應對網络風險能力缺乏信心。調查顯示，76%受訪中小企業表示曾於過去12個月內，遭遇網絡事故，但有半數中小企業領導者認為，僱員並不了解自己所面臨的所有網絡威脅。

另一方面，41%的中小企業領導者表示，企業內部對於網絡風險的涵義並無一致的理解，此外，38%領導者沒有信心所有能夠接觸敏感資料的僱員都充分了解他們對資料私隱的責任。

值得留意，調查指發生網絡事故後，逾三分之一的中小企業雖會檢討保安措施，卻並無採取進一步行動，且僅有11%的企業嘗試修復遭破壞的資料檔案，反映中小企普遍未有主動採取保護措施。

安達亞太區網絡保險保險產品負責人泰思博表示，對於有意提高網絡防禦能力的中小企業來說，為僱員增強意識的非常重要。他指，安達的網絡保險保費由數千至數百萬元不等，視乎不同行業及風險等因素而定。例如涉及較多客戶個人敏感資料，如信用卡資料、醫療紀錄等，費用會較高。

安達保險香港、台灣及澳門地區總裁王俊建指出，香港網絡保險市場於過去3年經歷高速增長，不論整體市場或安達期內的每年網絡保險保費增長均達雙位數，預計今年公司可以保持同樣增速。

此外，由於香港網絡保險市場基數較小，及受各地法規要求驅動，料香港企業對網絡保險需求會上漲，展望未來5年，市場整體亦可保持每年雙位數增長。

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