【瑞通推介】石藥恒大美團輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美達成第一階段貿易協議，美國暫緩原定本周向中國貨加徵關稅措施，中國亦承諾購買多達400億至500億美元的美國農產品。道指上周五(11日)收報26,816點，升319點或1.2%。

恒指上周五收市漲600點或2.3%，報26,308點，全周升487點，扭轉之前連續3周的跌勢。周一(14日)早段再升逾200點至26,500點上，暫時連升3日下，已接連收復10天、20天和50天線。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾8,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.8億元，反映投資者趁大市急升減持好倉，並顯著買入淡倉看跌。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。

石藥集團上周五逆市捱沽，曾急挫8.9%至15.54元，全日跌6.1%，險守16元收市，為當日表現最差藍籌。有報道指集團主席蔡東晨確認公司核心產品「恩必普」被納入浙江省藥物監控名單目錄，意味臨床應用或受到省級限制，但他強調這對集團影響微乎其微，亦不會調整公司整體銷售或利潤目標。該股周一早段隨市向上，曾升4.5%高見16.74元的水平，其後升幅收窄至約2%，技術上收復10天線。上周五分別有521萬和60萬元淨流入其好倉和淡倉。

中證監指明年12月起取消證券公司外資股比限制。另中美貿易談判見成果帶動A股今早上漲，中信証券亦跟隨做好，高位升約2%至15.8元之上，暫連升4日累漲約9%，已重返10天、20天和50天線之上。上周五分別有2萬和6萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國恒大自近日公布9月份單月銷售額創集團歷史新高後，股價維持在17元之上爭持，大致處10天和20天線之上，上周五盤中高見17.68元更觸及50天線。該股周一早段繼續向好，升近3%高位觸及18.1元。上周五有37萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有13萬元淨流出。

伊朗油輪在沙特阿拉伯水域遭導彈攻擊，中東地緣政治局勢轉趨緊張，帶動紐約期油上周累升約3.6%。「三桶油」中對油價走勢最為敏感的中國海洋石油，上周五以接近全日高位12.04元收市，升幅4.7%。周一早段調整，曾回吐近2%失11.8元水平，一度跌穿50天線，其後跌幅收窄至不足1%。上周五分別有逾240萬和2萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。