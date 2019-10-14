【專家分析】人民幣升至近8周高位　下站睇7算

中美貿易談判有正面進展，周一(14日)在岸人民幣抽升至近8周高位，高見7.0476兌每美元，離岸價亦逼近7.05關，強見7.0503。

美銀美林於報告指出，中美的停火協議已讓離岸人民幣升破50日均線，下一個關鍵位為100日均線的7算水平，看淡人民幣的倉位已經止蝕，而人民銀行對中間價的設定、匯率協議，以及「匯率操縱國」標籤將受到關注，該行將年底人民幣預測價由7.5上調至7.3。

不過，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，中美局部協議算是解決了燃眉之急，談判的結果基本符合預期，但實際上雙方讓步不大。

招商銀行高級分析師萬釗亦認為，是次中美貿易談判的意義，無疑暫停事態進一步升級，體現出臨時性、妥協性的權宜之計，但離全面協議仍有甚遠距離。若貿易摩擦沒再加劇，年內人民幣最弱會見7.1水平，如果12月15日生效的部分，在後續的談判中取消，匯率很可能升至7算水平。

德國商業銀行高級經濟學家周浩認為，內地央行目前不急讓人民幣快速升值，下月中美元首在APEC會議會面前，人民幣或於7.05至7.20徘徊。

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