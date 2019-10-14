樓價UPDATES：業主趁辣招期滿即沽貨

將軍澳SAVANNAH剛錄本月首宗二手個案，有業主趁3年辣招期滿沽出單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環帝后華庭本月暫錄約2宗二手成交，屋苑3座高層H室，實用面積617方呎，為三房包括套房間隔，望開揚海景。單位原叫價1,388萬元，減至1,350萬元連租約易手，實用呎價約21,880元。

●小西灣藍灣半島10月暫錄得3宗買賣成交，平均實用呎價17,047元。屋苑2座高層E室，實用面積565方呎，以三房包括套房間隔，景觀開揚，成交價930萬元，實用呎價16,460元。買家為外區兩房戶業主，見近日樓價回落，因而換樓改善居住環境。

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九龍區

●將軍澳SAVANNAH第3C座中層A室，實用面積約463方呎，兩房間隔，外望享城市樓景。業主趁3年辣招期滿，於今年9月叫價878萬元放售，經議價後，減價53萬元或約6%，終以825萬元沽出，實用呎價約17,819元。據了解，原業主約於2016年5月以約598.5萬元入市，帳面獲利約226.5萬元。

●將軍澳海翩滙3座中層H室，實用面積271方呎，屬開放式單位，座向東南方，向海景，剛以520萬元轉售，實用呎價19,188元。上址為原業主於2016年9月以340萬元購入，持貨剛滿3年，期內升值53%。

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新界區

●近期青衣區睇樓量大跌30%，成交更為慘淡，本月至今僅錄得11宗買賣。該區灝景灣9座中層B室兩房戶，實用面積499方呎，享荃灣市海景，以940萬元沽出，實用呎價18,838元屬市價。原業主於2014年3月購入上址，當時買入價約590萬元，持貨5年多，帳面獲利約350萬元。

●馬鞍山海栢花園1座低層B室，實用面積396方呎，以兩房設計，開價約680萬元，議價後以658萬元易手，實用呎價16,616元。原業主持貨15年，是次轉售帳面獲利約502萬元。

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