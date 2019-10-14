「大媽」不再掃金！中國珠寶需求驟減　因為...

2013年國際金價大跌時，一度惹起「大媽」們大手掃金，惟此情不再。外國傳媒報道，中國經濟放緩，已影響包括「大媽」在內的消費者及投資者對買金的意欲，今年以來出現下跌，預計銷情疲弱的狀況會延續至2020年。

數據顯示，中國今年珠寶消費量料約660噸，按年下跌4%，當中，投資需求僅240噸左右，按年大跌20%。

全球貴金屬領導研究機構Metals Focus主管Nikos Kavalis表示，中國經濟增長減慢及貿易戰，再加上近期本土食品價格大升，打擊了消費者情緒，而金價上揚更令投資者卻步，估計明年狀況差不多。

Kavalis尤其表示，人民幣弱勢是原因之一。舉例來說，金價9月曾升至每安士1,557.11美元，令今年內升幅擴至16%，並為逾6年以來最高。在2017及2018年，投資者會買入黃金，來對沖人民幣貶值，惟目前人民幣已貶值了，而金價又處於高位，故投資意欲大減。

事實上，中國作為全球最大黃金消費國，今年經濟增長持續放緩，第2季僅增長6.2%，為1992年有紀錄以來最低。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。