全球經貿戰：想知中美去向？睇實人民幣中間價

外國傳媒報道，在上周中美結束新一輪談判後，雖然雙方有談到匯率，但缺乏細節。因此，除非目前橫行的人民幣兌美元中間價(反映中國官方取態、該價格每日早上9時15分公布)有明顯突破，否則人民幣兌美元難持續上升。市場亦認定人民幣走勢為中美貿易談判的前瞻指標。

美國總統特朗普上周五(11日)表示，中美雙方就部分貿易協議的框架達成一致，兩國元首最快下月簽署第一階段協議，同時推遲上調關稅稅率，並透露協議內容包括匯率。

不過，外匯交易中心周一(14日)公布，人民幣兌每美元中間價為7.0725，較上日上調2點子，已約一個月保持在7.073元附近窄幅上落。

就此，莫尼塔研究指，人民幣中間價經過連續一個多月來的毫無波動後，目前成為對人民幣匯率具有重要指向的指標，一旦偏離這水平，將帶來人民幣匯率下一步的信號。

德國商業銀行駐新加坡高級經濟學家周浩說，央行目前似乎不急於讓人民幣快速升值，下月中美元首會面前，人民幣兌每美元可能在7.05至7.2元波動。

外匯交易商Axitrader指出，穩定的中間價是中國的橄欖枝，央行藉此對匯率穩定做出承諾，同時也防止資本外流。一旦中美雙方達成匯率協議，人民幣兌每美元有可能會向7元，甚至6.9元升值，短期內先睇7.05元。

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