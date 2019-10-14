內地中小銀行陷困！部分股權拍賣「五折」冇人吼

美國財經媒體彭博社報道，從網上拍賣股權來看，中國的中小型銀行目前處境艱難。

報道指出，從網上的拍賣情況顯示，中國的中小銀行股權愈來愈多地成為拍賣目標，但頻頻出現大幅折讓、甚至流拍。

舉例來說，浙江平陽浦發村鎮銀行，其一筆評估價為225萬元人民幣(下同)的股權，自今年8月起已四度流拍，拍賣價「打五折」仍無人問津。去年淨利潤超過14億元的浙江稠州商業銀行，其2,000萬股股權在兩次流拍後，正在「打八折」變賣，至今未有成交。

另外，天津農商行亦有一筆2,000萬股股權，在歷經三次流拍後，以「八五折」成交。報道指這類的例子還有很多，絕大部分為農商行和村鎮銀行。由於該類股權拍賣數量和流拍率不斷增加，反映在中國經濟下行壓力下，中小銀行經營壓力更嚴峻，尤其過去靠同業業務快速做大資產規模的一些中小銀行，遭遇資金監管新規和實體信貸需求疲弱的同時，監管還重拳打壓同業業務。

中金公司表示，投資者對這些銀行未來發展不是特別具有信心，因為中小銀行在金融去槓桿、同業競爭激烈，以及監管對壞帳認定趨嚴的情況下，生存壓力驟增，盈利能力減弱，不良貸款風險上升。一些中小金融機構的資產負債表，也往往不夠健康及透明，例如有一大堆風險資產藏在銀行的資產負債表之外。

國聯證券也指出，「包商事件」打破了投資者對銀行的看法，因而出現銀行股權不太好接手的情況。

此外，興業研究指出，部分中小銀行股權拍賣流拍，一方面是因之前監管機構發布商業銀行股權管理文件，對銀行股東的資產質素進行了嚴格的要求，能達到這要求的企業不多。

另一方面，符合要求的投資者，可能對於小部分中小銀行的實際不良情況、資本充足率情況存疑，且近兩年來，針對農商行經營地理範圍和各類業務比例提出了要求和限制，部分中小銀行經營難度增大，也減小了部分機構股權投資的吸引力。

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