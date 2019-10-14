【市後重點睇】道期向下　油價跌逾1%

美匯指數報98.5；日圓兌美元回升至108.23；歐元及英鎊偏軟，兌美元分別報1.1017及1.2578。港匯處7.8446。離岸人民幣(CNH)企7.06水平。金價報1,489美元；國際油價齊跌逾1%，布油處59.84美元，紐油報54.08美元。道指期貨先升後回，最新跌26點。

●市後關注點

-17:00 歐元區8月工業生產

-人造植物肉將登場，金字火腿升停板。

●歐洲股市全線向下，英國富時100指數報7,222點，跌24點或0.34%；德國DAX指數報12,442點，跌69點或0.55%；法國CAC指數報5,631點，跌34點或0.61%。

●全球經貿戰：

-美周五向歐加關稅，歐盟籲對話解決。

-想知中美去向？睇實人民幣中間價。

●瑞銀汪濤：中美有望達成「第一階段」貿易協定。

●內地將撤外資限制，法興擬在華組全資子企。

●中國車市陷寒冬！近16個月銷量有15個月下跌。

●調查：76%中小企近一年遭遇網絡事故。

●「大媽」不再掃金！中國珠寶需求驟減，因為...

●中國經濟：9月大豆進口量三個月最少。

●美銀美林發表報告，將年底人民幣兌美元匯價預測價由7.5上調至7.3。

●內地中小銀行陷困！部分股權拍賣「五折」也冇人吼。

●富邦香港推稅務貸款，實際年利率低至2.32厘。

●新盤混戰：明翹匯最快下周開價及開放示範單位。

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