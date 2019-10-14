【fb直播】港股繼續衝定要抖抖氣？
2019年10月14日 16:40
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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)
中美達成第一階段貿易協議，環球氣氛突然轉好，人民幣亦彈升。中港股市周一(14日)齊齊向上，當中恒生指數一度升逾300點，在短短三個交易日升幅已逾800點，係時候抖氣？
內地股市做好，中資金融股亦跟升，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)分別升逾1%，在中美貿易關係改善下，會否緩和中國經濟下行壓力 ，從而繼續利好中資金融股？當中內銀、內險、中資券商股，邊瓣可以留意？
另外，雖然中美貿戰有所緩和，但舜宇光學(02382)就未有受惠，事關集團9月手機鏡頭出貨量增加近44%，未合乎大行預期，股價逆市向下。舜宇值唔值得趁低吸納？
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