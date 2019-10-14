【fb直播】港股繼續衝定要抖抖氣？

中美達成第一階段貿易協議，環球氣氛突然轉好，人民幣亦彈升。中港股市周一(14日)齊齊向上，當中恒生指數一度升逾300點，在短短三個交易日升幅已逾800點，係時候抖氣？

《東網Money 18》搵嚟宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。