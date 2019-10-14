大摩：恒指短線或彈4%　長線中美關係仍存不明朗

中美達成首階段貿易協議，摩根士丹利(大摩)表示，參考過去中美貿易緊張關係降溫後股市表現，預期恒生指數及MSCI中國指數短線或可分別反彈4%及5%，但於貿易範圍以外的問題仍然存在不明朗，長線將繼續困擾股市前景，維持中、港股市明年6月的目標不變。

該行指出，未來數周中美雙方需努力完成首階段貿易協議文本，好讓兩國元首於11月中的亞太經合組織峰會(APEC)會面時簽署。不過，中美關係於其他方面仍然面對壓力，包括香港的示威事件、美國對華為實施的業務限制及將部分中資企業列入「貿易黑名單」等，而近期中國杯葛美國NBA事件亦增加了兩國關係的複雜性。

大摩續稱，於環球經濟持續向下，中東地緣政治風險又上升，加上企業盈利預測或下調，中資股估值目前雖然便宜，但仍不夠突出。該行表示，會繼續密切關注三大領先指標，包括支撐企業信心內地消費及服務的經濟數據，其次是自由流動性的指標及政策轉向的信號，最後是企業盈利預測的正常化。

大摩維持恒指明年6月基本目標24,400點不變，最牛及最熊目標則分別為29,530點及17,630點；國企指數的基本目標則維持於9,700點，最牛及最熊目標則為11,650點及7,240點。至於滬深300指數明年6月基本目標為3,560點，最牛及最熊目標分別為4,310點及2,530點。

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