【深度解構】中美貿談見青天？其實路仍很遠

分析指中美首階段協議，是特朗普保選情的及時雨。(美聯社圖片)

上周中美貿易談判取得了「實質性進展」，雖然市場已出現一陣亢奮，美股、港股及內地A股均洋溢一陣樂觀情緒。恒生指數周一(14日)升213點，滬綜指及深成指亦分別漲逾1%。不過，國際金融專家對於今次的所謂「談判成果」，卻看得平淡如水。外電引述分析指，是次貿談成果更像是「暫時休戰」，而非真正的協議；未來談判破裂的機會仍然不小。

【兩國僅想停一停】

安聯投資的亞太高級經濟學家Christiaan Tuntono表示，美國總統特朗普與中國達成的「實質性」第一階段貿易協議並不是「真正的協議」。

他指出，該部分協議還沒有涉及許多其他更敏感的領域，例如網絡安全，中國科技巨頭華為，以及被列入黑名單的中國公司。

中美兩國的紛爭早已從貿易逆差延伸至其他領域，如科技兢賽，甚至是所謂的貨幣戰爭；而雙方亦未能在這階段貿易談判中解決一些棘手的問題，例如知識產權盜竊和技術轉讓。

瑞穗銀行(Mizuho Bank)的經濟與戰略主管Vishnu Varathan對此亦表示認同，並稱真正棘手的問題，一個也沒有解決。

【中美商家的關稅負擔未解】

上周，美國商務部在其中國公司的「黑名單」中增加了28家新公司和代理。Christiaan Tuntono認為，雖然第一階段成果被稱為「協議」，但它並不會消除中美貿易現有的關稅負擔，也不會減少企業在未來中美關係中面臨的不確定性。

分析同時憂慮，下一階段的談判可能會像今年早些時候那樣突然破裂。ANZ Research經濟學家在一份報告中指出：「起草協議是一個棘手的過程。」

該行指出，今年4至5月中美談判突然破裂是「前車可鑑」；據報當時中國不想承諾修改其法律，以緩解美國對知識產權盜竊，強迫技術轉讓和貨幣操縱的擔憂。

【特朗普急於保選情】

那問題來了，這不被市場看好的「實質性進展」，為何仍被中美兩領導人接受？

細心分析，美國將焦點放在「中國將採購400億至500億美元的美國農産品」之一。若成真，這採購量將比創出歷史新高的2012年的260億美元高出5至9成，對於美國農戶而言可謂久旱逢甘露。

由於中國報復性關稅的影響，美國農産品的對華出口2018年銳減至90億美元左右。須知道，穀物產地多屬於支持特朗普地區的中西部激戰州份。如果美國方面主張的400億至500億美元對華出口能兌現，美國農戶的困境獲得紓緩。

另一邊廂，受累於中國豬肉等價格上漲，低廉的美國農畜産品的進口擴大也是求之不得的。

【經濟失速才是協議推手】

日媒的分析亦點出了有初步協議的最大誘因，報道指中美兩國都是出於對經濟失速的擔憂。美國的製造業景氣度指數惡化至10年來的最低水平，設備投資和出口也持續下滑趨勢。中國也受貿易戰長期化影響，市場料今年7至9月的GDP增漲預測有機會「破六」。為避免對經濟的進一步惡化，中美相互讓步，可以説取得一定的成果。

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