【地產專題】寫字樓「去中環化」 慳租三分一

近年本港寫字樓市場「去中環化」趨勢持續，愈來愈多企業從核心商業區，遷往新興商業區，當中港島東最受惠。據仲量聯行資料，截至第三季，該區平均呎租高達55.3元，較尖沙咀的54.1元還高，成為香港租金第三高的寫字樓市場。

該行香港董事總經理莫家文表示，港島東所在位置交通方便，與中環及九龍東相當接近，但區內寫字樓的呎租水平僅為50至60元，比中區甲級商廈的120至130元水平，有明顯差距，令不少公司考慮遷離核心區。

他指出，若一家企業於中區原先承租10萬方呎樓面，隨後決定遷往港島東，以上述兩區呎租計算，估計每年可節省約8,400萬元的租金支出。

據仲量聯行資料，過去12個月有超過20家公司遷離中環，並於非核心區承租新單位，涉及總樓面面積高逾42萬方呎。該行近期亦由金鐘搬往港島東區，租用區內甲廈太古坊一座其中兩層樓面，合共約3.5萬方呎，新址租金開支，較舊址節省三分之一。

非核心區商廈呎租依然大幅落後中區甲廈。莫家文指出，該行搬遷後節省的支出，可運用在改善工作空間上。如全新香港辦事處採用開放式設計，並引入健康理念及高科技元素。包括有兩幅大型綠化牆、多項低排放傢具，以及可進行實時監測空氣質責的空氣淨化系統。

至於多項科技設施，有自動調節室內亮度的燈光調控感應器及MultiTaction屏幕。他表示，公司新址注重「人性化」，可讓員工更投入工作，提升工作效率。

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