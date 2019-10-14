傳中美貿談有暗湧！道期跌逾百　港股夜期偏軟

有媒體報道，中國仍有意與美國就「第一階段」貿易協議談判，意味着上周五(11日)達成的口頭協議添變數，消息拖累外圍股市偏軟。美國道指期貨現跌109點，港股夜期報26,430點，跌102點，低水92點。

美國財經媒體彭博社引述消息人士透露，中國希望最快在10月底進行進一步談判，以確定「第一階段」貿易協議的細節，助中美領導人正式簽署。

其中一位人士稱，北京可能派出由國務院副總理劉鶴率領的代表團，以敲定書面協議，中美兩國元首可能會在下月智利舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會上簽署。另一位消息人士稱，除了取消美國本周計劃提高的關稅外，中國還希望美國總統特朗普同意取消擬於12月加徵的關稅，惟美國政府尚未同意。因談論非公開內容，消息人士要求匿名。

上周雙方在華盛頓達成的口頭協議，細節仍不清楚。儘管特朗普宣稱，此次增加農產品購買「對於美國偉大的農民來說，是我們歷史上達成的最重要、且最大的一筆交易」，但中國官方媒體只稱，雙方同意朝着最終達成經貿協議的方向共同努力。

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