【放水救經濟】金管局鬆銀行放貸額度　涉3千億

金融管理專員周一(14日)公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率由2.5%，下調至2%，即時生效。資料顯示，逆周期緩衝資本在2016年起實施，今次是實施以來首度下調。

金融管理專員余偉文表示，各項經濟指標及其他有關觀察顯示，自2019年6月以來，香港經濟環境明顯惡化。現階段下調CCyB比率，可讓銀行有更大空間加大力度支持本地經濟，有助緩和經濟周期。

余偉文指，這次下調可以讓銀行釋放約2,000至3,000億港元的額外放貸額度，期望銀行能善用這個空間，重點投放於支援中小企。

他於匯思撰文指，香港經濟面對不小的下行風險，部分公司，特別是中小企財務壓力增大，金管局對此非常關注。按國際準則在2016年推出的CCyB機制，其用意是讓銀行在經濟好境時未雨綢繆，預留緩衝資本，以備在經濟逆轉時可以釋放緩衝資本，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。

他解釋，經過數年來持續上調，這個比率已達到銀行風險加權資產的2.5%。按照CCyB機制的設計，這個比率會按實際情況調整，經審慎考慮近期香港經濟周期的變化，決定按照機制將比率下調0.5個百分點。

至於協助中小企的其他舉措，余偉文指，已設立銀行業中小企貸款協調機制，成員包括金管局、香港銀行公會、9家大銀行，以及按證公司的代表，並會在本周內召開會議商討具體措施，讓銀行在本身信貸政策和風險管理原則容許下，加強支援中小企融資需求。

他指，初步構思包括釐清有關信貸風險管理規定，便利銀行透過延遲還本或貸款展期等安排，減輕中小企資金周轉壓力；加強銀行內部溝通，使前線員工清楚了解銀行支持中小企政策；以及建立一個業界平台，收集中小企對銀行業和政府支援中小企政策的意見。

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