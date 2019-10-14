全球經貿戰：傳中美月底再談判　人民幣升幅化灰

美國財經媒體彭博引述消息人士報道，中國希望最快在10月底進行進一步談判，以確定被美國總統特朗普稱為「第一階段」貿易協議的細節，以待中美領導人簽署。這意味着中美貿易協議仍有變數，消息拖累離岸人民幣一度回吐所有升幅，兌每美元報7.0839，上周五(11日)則收報7.0811；每百港元兌人民幣回升至90.31，較早前曾低見89.89。

彭博引述其中一位消息人士稱，北京可能派出由國務院副總理劉鶴率領的代表團，以敲定書面協議，中美兩國元首可能會在下月智利舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會上簽署。另一位消息人士稱，除了取消美國本周計劃提高的關稅外，中國還希望美國總統特朗普同意取消擬於12月加徵的關稅，惟美國政府尚未同意。因談論非公開內容，消息人士要求匿名。

上周雙方在華盛頓達成的口頭協議，細節仍不清楚。儘管特朗普宣稱，此次增加農產品購買「對於美國偉大的農民來說，是我們歷史上達成的最重要、且最大的一筆交易」，但中國官方媒體只稱，雙方同意朝着最終達成經貿協議的方向共同努力。

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