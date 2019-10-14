數量少過對手！和電香港投得5G相關頻譜　涉2億

值得留意的是，港府今年初開放5G的26和28吉赫(GHz)頻段，電訊商不但不用競投，如頻帶佔用率不過75%更免牌照費，唯獨和電沒有申請。數碼通早前表示，會用該兩個行內俗稱「毫米波」的超高頻頻段，進行巴士站之類的小範圍熱點覆蓋。

《東網》曾向和電查詢其頻譜較少兼沒有「毫米波」，對其5G網絡質素的影響。公司回覆稱︰「3.5GHz頻譜的穿透力高且覆蓋廣泛，屬5G網絡的黃金頻段，配合公司整合現有網絡和重耕舊有頻譜的計劃，將有助我們更有效提供5G服務。」又謂：「公司將全力投入5G網絡建設，預期於2020年能為客戶提供新世代的5G流動通訊服務。」

26及28吉赫之高頻特性意味訊號傳輸距離短，即會令基站大增，且穿透力弱。有別於香港電訊、中移香港及數碼通，和電當時決定不申請的原因，包括難在5年指定時間內覓得足夠地方設置基站，且樓宇滲透不理想。此外，兩個頻段亦非5G常用，生態系統還未成熟。

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