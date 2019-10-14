【向世界錢進】700萬資產移居歐盟小島

遠在南歐的馬耳他，面積只有香港的三分之一，是名副其實的迷你島國。儘管其不為人所熟悉，但其實她同時屬歐盟、歐元區、神根和英聯邦國家。擁有此國的護照，就能到歐盟國家如法國、德國等定居及工作，所以吸引了大量移民申請。

環球房產投資及移民公司「海外買家」行政總裁梁鈞浩表示，受到近期香港局勢動盪影響，查詢移民的客戶激增5倍，而查詢馬耳他客戶多以家庭客為主，年齡介乎三十至四十多歲，大部分都抱着移居當地的心態。

●馬耳他屬英聯邦國家

他續指，由於當地曾是英國的殖民地，教育制度及質素與英國相若，不少家庭均想子女在當地接受英式教育。觀乎現時，能夠移民到當地的主要渠道為投資移民，即馬耳他居留及簽證計劃。

此計劃的要求寬鬆，只要求申請人年滿18歲，擁有淨資產700萬港元或以上，沒有任何傳染病和犯罪紀錄，並購買覆蓋全球的健康保險即可。他提醒，乙型肝炎亦屬傳染病其中一種，不少港人未曾留意，經過健康檢查後才知道自己屬乙型肝炎病毒帶菌者，最後被拒絕申請。

除了確定擁有上述的資產外，申請人亦需投資25萬歐元(約216萬港元)於當地國債達5年，便可直接獲得永久居留權；而且，一人申請並成功獲批後，四代(申請人及配偶父母及祖父母)均獲享移民資格，非常符合經濟效益。但入籍要求遠比取得永居權嚴格，入籍需於7年內在當地住滿5年，並通過移民局的要求，如通過文化測試方可。

●旅遊金融業人才渴市

馬耳他貴為歐洲移民新國度，不但擁有三千年古城的歷史，更以三抹藍色聞名於世，分別為「藍洞」、「藍窗」(數年前受海水侵蝕已倒塌)和「藍潟湖」，風景優美。當地面積細少，更與香港有不少共同之處，其亦是世界人口稠密的地區之一，並由五個小島組成，但目前只有其中三個島有人居住，總人口約48萬。現時，當地主要依靠服務、金融和旅遊業，該國對這些人才依然渴求。

作為一個浪漫的地中海小國，當地氣候宜人，冬天溫度最冷約10℃，夏天最熱約40℃。晚間時分，酒吧區熱鬧非常，吸引不少旅客前往，其中8月份旅客數目創新高，達33.8萬人次，按年上升6.7%。馬耳他有歐洲後花園美譽之稱，更曾被選為「世界最佳的七大退休地之一」！

●鄰近意大利 英語流通

梁鈞浩補充，當地流通馬耳他語及英語，道路駕駛更與英國一樣，都是右軚駕駛，有利港人適應。對比西歐國家，當地要求的投資移民金額較低廉，令更多家庭能夠負擔。此外，該國距離意大利西西里島不到100公里，當地文化頗有西歐的色彩。儘管如此，當地的消費水平卻較英國和意大利低廉，且社會保障亦完善，設有養老金制度及醫療津貼等，而當地醫療衞生系統在全球世界衞生組織標準排名位列五甲。

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●樓價飛升 經濟強勁

根據萊坊公布的全球房價指數，馬耳他成為去年第二季全球樓價升幅最多的地區，按年升17%，升幅超越香港。而今年首季房價，亦按年升10.83%。

馬耳他中央銀行數據顯示，截至2019年第一季度，該國的房價按年上漲10.83%，當中別墅的升幅最高，達15.96%，公寓平均價格則上漲11.02%。而第二季度整體房價上漲4.72%，租金收益亦上升至4.4%。而過去五年房價的增長主要受到三大因素支持，包括低息環境、可支配收入增長及國家外籍工人數量增加。

該國國家統計局的數據顯示，當地經濟保持強勁增長，是歐盟增長最快的經濟體之一，今年次季GDP按年升6.6%。另外，據歐洲委員會2019年春季經濟預測，馬耳他的經濟表現優於市場預期，是基於私人消費有所增長。其在2018年的預算盈餘更在歐盟排名第二，僅次於盧森堡。

●千呎單位277萬有貨

據梁鈞浩指，當地市中心的逾千呎單位約需32萬歐元(約277萬港元)，而租金回報約4至5%。根據居外網顯示，一個位於馬耳他海邊約1,808方呎的三房單位，只需598萬港元。另一個三房兩廁的公寓，並配備家具，亦只需約452萬港元。另外，馬耳他企業所得稅最低額度僅為5%稅率，在當地居住不足183天更毋須繳納任何稅費。

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