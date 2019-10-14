【別跟央行作對】中美周二再開喉！資產等爆升？

在香港金管局放寬銀行貸款額度後，全球為應對經濟下行，可謂出盡法寶，同時似是2009年般一同「放水」。若真是這樣，環球資產價格又會否重展升浪？投資者不妨多加關注，或許目前不是與央行作對、逆向沽空的時候。以下是環球央行最新「放水」行動：

【美國：明日有大動作】

美國聯儲局已公布，於10月15日(周二)起，每月購買600億美元短期國庫債券，以重建資產負債表，避免今年9月貨幣市場的震盪局面重新上演。

聯儲局在聲明中表示，購買國庫債券的行動將至少延續至2020年第2季。雖然當局矢口否認此舉相等於重推量化寬鬆(QE)，但不少市場人士已認定是「變相QE」。

【中國內地：明天及下月仍會放水】

中國人民銀行(即中國央行)上月宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定下調存款準備金率0.5個百分點，2019年9月16日生效。此次「降準」釋放長期資金約9,000億元人民幣(下同)，其中「全面降準」釋放資金約8,000億元，「定向降準」釋放資金約1,000億元。

在此之外，為促進加大對小微、民營企業的支持力度，人民銀行再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於今年10月15日和11月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。

換言之，與美國一樣，周二又有新一輪措施會實行。

【日本：月底或加碼】

日本央行上月議息後宣布，維持現行貨幣政策不變，但暗示在10月30日至31日的會議上，將決定放寬貨幣政策。行長黑田東彥也承認，央行追加寬鬆貨幣措施的傾向較以前增加。

目前日本央行買債規模維持每年80萬億日圓(約5.8萬億港元)。

【英國：睇脫歐動態】

英倫銀行(即英國央行)上月一致通過維持利率於0.75厘，亦維持4,350億英鎊買債計劃。不過，與日本相似，官員已表明，國家處於懸崖邊緣，一切看脫歐狀況而定。

【歐央行：11月嚟料】

歐洲央行上月已宣布重啟量化寬鬆(QE)，從今年11月1日起，每月買入200億歐元債券。

【新加坡：重啟寬鬆】

新加坡金融管理局周一(14日)宣布，將降低新加坡幣有效匯率政策區間的升幅，意味將讓新加坡元貶值，形同跟上東南亞周邊國家的腳步，採取量化寬鬆政策，是新加坡3年半以來首次。

【香港：釋放3千億元資金】

香港金融管理局周一(14日)亦公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率由2.5%，下調至2%，即時生效。這次下調可以讓銀行釋放約2,000至3,000億港元的額外放貸額度，期望銀行能善用這個空間，重點投放於支援中小企。

資料顯示，逆周期緩衝資本在2016年起實施，今次是實施以來首度下調。

【全球減息】

至於其他地方，基本上是「齊心減息」，例如印度、印尼、菲律賓、越南、智利、墨西哥、秘魯、澳洲、新西蘭、俄羅斯、泰國等等。近期僅餘能加息的只有一個國家，就是挪威。

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