新盤UPDATES：新界區大型項目爭奪上車客源

一手盤推售攻勢凌厲，繼市區爆發搶客戰後，新界區亦有大型全新項目籌備出籠，主力爭奪上車客源。

●明翹匯最快下周開價及開放示範單位

她透露，項目提供776個單位，一房、兩房佔7成，三房至四房等佔3成。對於中美貿易戰緩和，她認為對樓市有刺激作用，公司會以貼市及有吸引力價錢推盤，而施政報告相信會有正面消息。

●The Carmel部署現樓形式推售洋房

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門The Carmel的分層標準單位已沽清，並已招標售出10間花園洋房，累售共138伙，套現逾9億元。當中洋房呎價由16,000至17,279元，最高成交價為3,017.1萬元。

項目僅餘38座洋房，實用面積由1,706至4,144方呎，以及最後兩個頂層天台特色單位，實用面積約1,400方呎。樓盤早前已取得入伙紙，部署10月內現樓推售，正準備3間現樓示範屋，短期內開放，有興趣買家可預約參觀，洋房將以招標形式推售，並善價而沽。

●尚林總折扣優惠擴大至30%促銷

各區現樓項目爭推優惠甚至減價促銷。據一手銷售資訊網資料，西貢井欄樹尚林剛更新價單，引入180天付款計劃，買家可享售價20%折扣，同時，11月30日或之前選購C、D、E洋房可獲新增10%折扣，即總折扣優惠共30%。該盤之前向上述洋房的首座買家，提供25%折扣，即是次增加優惠達售價5%。

●富豪‧山峯分層戶以4000萬元沽出

百利保控股（00617）等位於沙田九肚的富豪．山峯，透過招標形式售出第8座8樓B室分層單位，間隔4房兩套設計，實用面積1,625方呎，成交價4,000萬元元，包括1個住宅車位，呎價24,615元。

●傲玟落實首推81伙標售

多個新盤爭相推售搶客。據一手銷售資訊網資料，高銀集團旗下何文田傲玟，剛發出首份銷售安排，推出81個單位於10月19日至11月30日期間，每天以招標形式銷售。

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