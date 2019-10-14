【財經評論】中國外貿續疲弱　內需不振更堪憂

貿易戰影響繼續浮面！內地公布，9月進口和出口跌幅均差過市場預期，雖然「埋單」仍錄得貿易順差，但以美元計的進口跌幅近雙位數，在在反映內需疲弱未見逆轉，不但預示第三季經濟增長放緩程度加劇，更意味全球弱勢難言見底。

別輕看進出口數據能帶來的啟示。據內地官方統計，今年上半年貨物和服務淨出口對經濟增長貢獻率約20.7%，高於投資1.5個百分點。據此測算，淨出口拉動經濟增長1.3個百分點。然而，掌握着經濟真正「命脈」的則是消費，今年上半年貢獻率達60.1%。換言之，單是外貿及內需，已撐起了內地經濟增長比重逾八成，亦折射出今次進出口數據的深層意義，在於進口持續弱於出口，雖然這能帶來貿易順差，但遠遠彌補不了內需疲弱的缺口。

對於出口弱勢，相信沒有人會感到意外，尤其中美正值貿易戰，9月對美出口按年勁跌近22%，而另一大貿易夥伴歐元區經濟更疲憊不堪，英國怎樣脫歐仍是未知數，「龍頭」德國又瀕臨衰退邊緣，法國及意大利難關重重，故內地出口乏善足陳是無可厚非。

由此可見，問題癥結在於進口堪憂！數據顯示，內地9月進口大跌8.5%，反映佔據着經濟增長比重六成的內需不振，亦意味着藉人民幣貶值來抵銷關稅衝擊的弊端持續發酵。事實上，儘管內地政府大力推出政策支持汽車市場，但據中國乘聯會最近公布的數字顯示，9月汽車銷量再按年下跌6.6%至180萬輛，為過去16個月內，第15個月下降，當中只有今年6月稍為反彈。由於汽車涉及金額較大，一向被視為「消費前瞻指標」，即內需「龍頭」，如今銷情未見起色，經濟弱勢不言而喻。

更重要的是，有數據印證汽車銷售積弱非偶然，亦不是拖累內需的單一因素，而是整體內地人對奢侈品的需求驟減！數據顯示，今年內地珠寶首飾消費量料約660噸，按年下跌4%，投資需求更只有240噸左右，按年大挫兩成。這明顯反映經濟增長放慢，再加上豬肉價格急升及人民幣貶值等因素，已重重打擊消費者情緒，民眾勒緊褲頭，縮減非必要的開支。

誠然，面對眾多不明朗因素，民眾信心動搖是理所當然，後果就是節衣縮食，相信亦是中美能達成首階段貿易協議的主因，否則再像以往拖拖拉拉下去，只會淪為經濟攬炒格局。對中國經濟來說，目前最需要看到的不是貿易順差，而是進口止跌回穩，才是真正的佳兆！

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。