夜市UPDATES：貿易協議有變？美股反覆　港夜期無方向

市場繼續關注國際貿易消息，周一是美國的哥倫布日假日，國債市場休市，但美股正常交易。美股走勢反覆，道指目前報26,830點，升14點；標指報2,967點，跌2點；納指報8,047點，跌9點。港股期指夜市目前報26,524點，跌8點，高水2點。

消息指，中國要求更多談判才能落實特朗普口中的「實質性進展」，但下輪談判仍是未知數。而上周貿談成果尚未最後形成文字，市場對其仍然抱有懷疑態度。另外，世界貿易組織(WTO)周一正式授權美國對至多75億美元的歐盟進口商品收稅，投資者憂慮貿易戰火在美歐重燃。

與此同時，環球央行重新「放水」，環球資產價格會否重展升浪。香港金融管理局周一(14日)亦公布，將香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率由2.5%，下調至2%，料可以讓銀行釋放約2,000至3,000億港元的額外放貸額度。

美國聯儲局於10月15日(周二)起，每月購買600億美元短期國庫債券，以重建資產負債表，避免今年9月貨幣市場的震盪局面重新上演。

英國脫歐方面，儘管上周英國脫歐方面，雙方都暗示有達成協議的希望，但是目前還存在巨大的不確定性。歐股全線走弱，英股跌0.64%；德股跌0.50%；法股跌0.62%。

【21:30】儘管中美達成局部貿易協議，但仍然充滿變數，美股上周五(11日)急漲後，周一(14日)出現回吐。其中，道指低開57點，報26,759點，納指跌12點，至8,044點。

Ensemble Capital投資總監Damien Loh指出，基於中美貿易協議欠缺具體及實質內容，相信市場已反映所有利好因素。不過，他預期中美兩國元首於11月峰會見面前，雙方在未來數周會有更多詳情公布，市場將朝正面方向發展。

美企消息方面，摩根大通將於周二(15日)公布業績，為美企第3季業績期掀開序幕。據FactSet統計顯示，分析員估計標指成分企業上季純利倒退4.1%，連同首季及次季分別跌0.3%及0.4%，將是連續3季向下，為3年來首次。各行業中，銀行業上季純利預期跌1.8%，而油價下跌令能源業的表現勢是最差，預期純利銳減超過3成。

受中美貿戰緩和消息刺激，蘋果公司(Apple Inc.)股價上周五以紀錄新高收市，較1月低位累漲逾六成，市值增至1.0675萬億美元，超越微軟的1.0665萬美元，再度登上全球最大市值企業寶座。Apple股價周一早段報236.02美元，微跌0.08%；微軟升0.32%至140.13美元。

波音公司行政總裁米倫伯格被削去主席職務，以讓他集中將停飛的737 Max重回服務。波音股價早段跌0.15%，至374.34美元。

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