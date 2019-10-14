美今年起正式「世代交替」　經濟「大時代」開端？

外國傳媒報道，據研究機構皮尤研究中心(Pew Research)2018年3月發表、援引美國普查局數據的報告，美國千禧一代人口有望在2019年超過二次大戰後嬰兒潮。

「千禧一代」泛指1981至2012年之間出生的年輕人；「嬰兒潮」泛指1946至1964年間出生的人。此外，目前預計美國年齡在36至51歲之間的「X世代」人口，亦將在2028年超過戰後「嬰兒潮」。

就此，「股神」巴菲特擁躉、資本管理公司Smead Capital Management行政總裁Bill Smead表示，會樂觀看待「千禧世代」對經濟的影響。他指出，美國21到38歲之間的年輕人有8,900萬，即將開始獨立生活或成家立室，由於他們面對的是史上最低息環境，有利購買高價品，例如房屋和汽車，或許會對經濟帶來不可思議的改變。一旦「千禧世代」和「X世代」開始買樓買車，銀行就會為每1美元存款，提供10美元借貸，之後資金的流動速度就會加快。

他估計，在未來20年內，美國的社會保障體系將有更多支付者，而接受者的數量將會減少，相關的經濟問題也將因「千禧世代」成熟、「X世代」人口增長得到解決，並認為此狀況很可能是美國長期以來，一直等待的經濟轉捩點。

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