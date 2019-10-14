原油供應缺口恐20年最大　油價反跌3%

外國媒體報道，數據發現當前原油的常規資源儲量替換率僅為16%，這意味原油供求缺口達到20年來的最高水平。

近半個月以來，地緣政治風險不減，但是原油價格一直未有起色，周一國際油價跌約3%。

儲量替代率反映的是原油儲量接替能力，即原油新增探明可採儲量與開採消耗儲量的比值。Rystad Energy的高級分析師Palzor Shenga指出，當前數值跌至20年來的最低水平的16%，意味每消耗一桶原油，僅有六分之一桶的新發現原油儲量作為補足。

由於受近年低油價的影響，油企紛紛削減開支，全球油氣勘探的投資總額已經連續三年出現下降。於2016年，全球新發現石油儲量更是直接降至紀錄低位。

Rystad Energy指出，如果這一情況沒有好轉，原油缺口將越來越大，未來10年全球油氣或將面臨供應短缺的威脅。

分析師Shenga指，2018年的新發現石油儲備量為100億桶，原油市場創下了不俗成績，布油最高企每桶86美元水平；而當前新發現儲量卻僅為77億桶，這意味油價可能距離新一輪飆升不遠了。

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