胡孟青　中美隨時反口　風險高

中美雙方似乎相當有意為已呈現疲態的市場送上一份大禮。經過逾一年的拖拖拉拉、兜兜轉轉之後，兩國達成首階段貿易協議，餘下來是要用幾星期撰寫協議文本，及再就其他問題作進一步磋商，縱然沒再反枱，卻仍有隨時反口的風險。

最初，美股聽到「協議」兩個字之後，即時升超過五百點，但市場並不笨，因為很快就發現，協議近乎是各取所需的工具而已，一如新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)所形容，既不重大，而且具備化妝成分。

雙方的所謂第一階段協議，美國同意10月15日的加徵關稅措施會暫緩，而中方同意購買更多美國農產品、及在保障知識產權上有一定承諾，另外還包括在貨幣上的協議。對於中國而言，期望明顯有落差，在華為問題上亦似乎沒有太多觸及。更甚是，10月及12月的新關稅，前者只是暫緩執行，後者市場以為會一併延遲，最後卻沒有這樣做。可以說，中方得益是有限。

對特朗普而言，中國從來都願意增購產品，惟在過去逾一年堅持的取消國有企業補貼、強迫技術轉移等等，卻未有進展。至於匯率呢？其實，早於今年年初，人民銀行行長易綱早就表明可以作出更大透明度，情況跟加拿大及墨西哥對美國的承諾類似，貨幣協議其實似象徵意義居多。

說到這裏，很明顯協議是包裝而成，將一些增購產品及延遲加徵關稅等，以及過往自行公布的舉措，結集為一說成是協議。但怎樣也好，美方突然之間變得識時務，貫徹中方一直強調的求同存異精神，但背後主因，肯定就是特朗普本人應對大選及彈劾的調整策略部署。

而中國關注的是，臨近年底了，經濟前景及全年增長能否「保六」，及加快尋求解決貿易問題具迫切性。對美國而言，除選舉之外，就是經濟及股市。巧合的是，在貿易問題有進展之際，聯儲局亦宣布在某段時間內恢復購買短期債券，為市場再注下多一支興奮劑。雙方拖了超過一年，美其名是協議，實際是為現實而停火，或者代表着現時各自面對的問題比一年前更多，而且更負面。老實，市場已反映了延遲10月加關稅的因素，協議催化升市，也許會比預期更為短暫。

再者，細心咀嚼美方官員的發言，首階段後、會有次階段、三階段等等，令中美貿易對峙成為形同永續的問題。

獨立股評人 胡孟青

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