羅尚沛　「停戰」效果有待觀察

經過好一陣子的低迷，港股終於有點起色，上星期四低見25,522，三日時間反彈了1,000點，幅度上相當可觀。當然，最配合的消息面，就是華盛頓中美會談傳來利好消息。

受上星期五特朗普宣布中美達成了第一階段貿易協議，中國大量採購美國農產品達400億至500億美元，換取美國押後下周的提高關稅，美股已經急升，周一(14日)港股開局有所呆滯，但在人民幣和A股跟升後，港股升幅才加快。

好事做全套，中美領導人更會於11月在智利亞太經貿會議上簽署這份初步協議。但其實這份協議實際上更似是買賣合約，中方購入400億至500億美元農產品的數量，購入量大幅增加也是錯覺，皆因2018年中國向美國買入農產品出奇地少，如果今年或明年增加，每年平均也只是與過往差不多，並不算是「超買」。何況作為生意人，特朗普絕對想中方能協議每年向美方買500億美元的農產品，但中國也非等閒，一句懷疑美國有沒有能力每年供應500億美元的農產品，就忽悠了這個恒久承諾。

押後加關稅，並非壽終正寑，也非撤回，美國並沒有承諾不向餘下的1,700億美元中國商品徵收新關稅。對中方而言，這個第一階段協議也可以理解為把向巴西等國的訂單轉向美國，也絕非跪低。知識產權方面，只有口頭上的承諾，在經濟結構改革，及監察遵守貿易協議立法方面，根本沒有提及。華為事件、香港關係法等一眾敏感話題，只是避而不談，何來如特朗普所言在貿易戰取得勝利呢？

話雖如此，自4月底談判破裂後，雙方首次達成停火協議，回到協商路上，總比讓子彈飛好。但足不足以令到中國經濟穩定下來，減少第4季或明年GDP跌穿6%的憂慮，還要看今年美國感恩節和聖誕節訂單，中國工業能受惠多少了。

港股渡過低谷，今個月下半旬能否繼續做好並企於27,000點之上，香港的局勢固然是一大障礙，中國經濟前景的不確定性更要關注。美國繼續減息，甚至有再量寬的可能，人民幣升值安撫了特朗普的心但傷害了出口。10月經濟數據如繼續差強人意，恒生指數不排除會掉頭下試25,600。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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