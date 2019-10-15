東方日報B2：金管開掣放水三千億　冀救中小企

香港金融管理局總裁余偉文上任半個月，旋即「放水」救經濟！當局周一(14日)宣布下調逆周期緩衝資本(CCyB)，由2.5%降至2%，意味銀行最多可釋放3,000億元額外放貸額度，為2016年實施新規以來首次下調，反映當局確認香港經濟進入下行周期。

CCyB於2016年起實施至今，2019年起一直處於上限水平2.5%。該局承認，自今年6月以來香港經濟環境明顯惡化，認為現階段適宜下調比率，讓銀行有更大空間加強支持經濟。

余氏解釋，相關機制用意，是讓銀行在經濟好景時預留緩衝資本，以備在經濟逆轉時，可釋放緩衝資本，讓銀行繼續提供信貸支持實體經濟。

他表示，經審慎考慮近期香港經濟周期的變化，決定按照機制將比率下調0.5個百分點。假設銀行貸款組合結構基本不變，此舉可以釋放約2,000億至3,000億元額外放貸額度，期望銀行能夠善用空間，重點支援中小型企業。

另邊廂，他透露已設立銀行業中小企貸款協調機制，成員包括金管局、銀行公會、9家大銀行及按證公司的代表，將於本周內召開會議商討具體措施，讓銀行加強支援中小企融資需求。

香港銀行公會主席禤惠儀表示，相信金管局措施能為銀行提供更多空間，在現時本地經濟放緩下，更靈活有效地支援企業客戶，紓緩本地經濟下行壓力。

有份參與協調機制的金融界立法會議員陳振英表示，9月底金管局與各界會面時，曾商討監管機構會否放寬監管規定，針對援助中小企，並指銀行借貸予中小企時會「好被動」，因所消耗的資本一般高於大型企業。

至於如何確保資源投得其所，他指，銀行需頻繁向金管局提交各銀行數據，金管局可適時監察所釋放的資源。他坦言，雖然有關舉措未必能拯救全部中小企，但至少可以「盡救」。

有銀行界人士預期，香港銀行將受惠今次措施，降低資本成本並增強盈利能力，理論上會增加銀行承受風險的意欲，將貸款由利潤較低的按揭業務，投向利率較可觀的中小企貸款。然而，他認為實際投放仍要視乎貸款需求及信貸風險，強調一旦中小企違約風險過高，銀行不可能大幅放鬆審批，或會考慮將釋放資金用於購買債券等投資。

荷蘭國際集團銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，金管局下調CCyB，有助降低資金成本，並且釋放更多資金作業務發展，但會否借貸予中小企最終需由銀行「拍板」，由於預期中小企盈利受壓及還款能力轉差，使信貸風險增加，預料銀行普遍不願意借貸予相關企業，以免壞帳率上漲，所以對中小型企業幫助不大。不過，若規定所釋放的額外放貸額度，僅可承做中小企貸款，相信支援作用會更大。

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