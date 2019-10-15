林嘉麒　港股反彈勢頭成形

中美第13輪貿易磋商圓滿結束，並「達成」第一階段貿易協議。一如以往，特朗普繼續維持，要樂觀時表現得非常樂觀。他認為今次協議非常接近結束貿易戰。幸好投資者理性，未對今次協議過分憧憬，反而睇法普遍審慎。

首先，今次的「協議」只屬口頭性質，特朗普亦表示，要內容轉成文字可能需要五個星期時間。事實上，雙方在宣布達成協議後，沒有提供很多細節，只是概括地提到在經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論；並在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。

就連美國財長姆紐欽也有保留：「我們不會簽署協議，除非我們看到並可以告訴總統，這已經形成文字了。」 因此，一日協議未簽署，未來幾星期仍有變數。11月智利將會舉行亞太經合組織峰會(APEC)，市場預計特朗普及國家主席習近平很大可能出席，屆時才會簽署協議。

值得留意的是，今次會面後出來的消息未完全是「相等」，似乎美方佔了較多着數。根據美方所說，中國在未來兩年對美國農產品的購買規模將提高一倍至每年400億至500億美元，同時亦可能為波音帶來總值200億美元的飛機訂單。同時，中國證監會於周五舉行的例行發布了明確取消證券公司、基金管理公司、期貨公司外資股比限制的時間表，自2020年起分段生效。

相反，美國只表示下周不會對中國2,500億美元的產品加徵關稅，惟未決定是否按原定計劃完全撤回。從消息上，未知美國具體上承諾了甚麼事，內容有哪些，相信協議簽下時，投資者才知答案，投資氣氛才進一步反映。

官媒的評論文章顯得較理性，強調後續許多問題依然充滿不確定性，要始終保持足夠的耐心和戰略定力，解決方案要經歷一個較長的過程。要從最壞處着眼，做最充分的準備。既然如此，港股上周五已大升600點至26,300點水平，部分已反映了樂觀的投資情緒，造成周一(14日)升幅有限。儘管周一升幅一度收窄至不足100點，但恒指於26,400點以下迅即見反彈，並守於20天線以上，亦收於26,500點水平。從走勢看，成交配合在900億以上，進一步反彈勢頭漸成形。

大市本月焦點還有美國減息、再度買債的消息協助，估計正面，有助重上100天線，先以27,000點水平為目標，較樂觀情況或到28,500點。另一方面，恒指自9月中至上周四的旗形阻力已升穿，上周四至周一已慢慢形成新的上升軌，未有貨的或持貨不足的投資者可考慮於26,400點或以下水平作吸納，先以兩個月為期。除了買指數外，亦可考慮以內地業務為主的股份。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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