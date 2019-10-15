古勝　靜候滙控遇阻　加淡倉

中美談判有進展，中港兩地股市自然來個順水推舟。滬、深兩市升幅同逾1%，港股恒指全日高位見26,636點，即市未見大幅回調，收報26,521點收市，全日升213點，成交903億元，表現比想像中好，相信一定程度與人民幣匯率轉強有關。

走勢上，恒指能重上50日線，乃9月中旬以來的強勢，短線若能企穩26,500點樓上，往上幾個阻力位分別在26,800、27,000及27,300點；若轉在26,500點整固待變，則暫且走不出25,500至26,500點的波幅區。不過，若然恒指升至27,000點，以現時香港經濟的景氣度而言，應該追貨定沽貨，老古都唔想阻人發達，留給各位自行判斷。

有缸邊友問，嚟緊中國要開放金融業，引入外資競爭，到底仲好唔好揸住中資金融股？雖然市場開放意味個餅會愈做愈大，商機可觀，但最擔心的是中國金融企業無法應付來自外資的競爭，經營會備受考驗，甚而會影響派息云云。筆者唔敢講呢個想法係杞人憂天，但相信即使係有，相關影響須要較中長期才會顯現。短線在人民幣轉強之下，可為以人民幣為主要收入的內銀股估值帶來支持，所以若果係收開息的，唔爭在等收埋下期股息再算。

東方產經專欄作者 古勝

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