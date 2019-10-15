歐宸銘　美國內憂外患　經濟呈放緩

中美貿易戰談判達成首階段協議，美國總統特朗普取消10月15日對華加徵關稅，拖拉近一年半的中美貿易談判終於為市場帶來一點喜訊。惟特朗普多變的作風仍然深深的刻在投資者腦海中，而市場對中美貿易戰的看法多是好壞參半，普遍持懷疑看法。

於此同時，特朗普「通烏門」醜聞持續發酵，美國眾議院議長已宣布啟動彈劾調查，調查進展以及範圍都直接影響到特朗普的總統支持度，就算正式被彈劾的可能性偏低，但基於特朗普的火頭數目，包括中美貿易談判，歐美貿易關稅，通烏門，土耳其地緣政治問題等等，任何一事棋差一着的話，均足以打擊特朗普的連任機會。在這個大環境下，面對多條戰線，特朗普選擇跟中國達成階段性的妥協，無論對美方或中方都成雙方贏的局面，起碼特朗普可以抽身以及專心地應付美方的自身問題。

美聯儲10月11日表示，將開始每月購買約600億美元短期債券，以確保銀行體系擁有「充足的儲備」。9月下旬市場短時間內曾出現資金緊張的情況，隔夜利率一度飆升到10%。是次購買短期債券除了可以避免市場動盪情況重演，亦可以增加資金流動性，增加金融市場的美元供應量。縱然市場未有解讀其政策為新QE，但其用意似乎不謀而合，以刺激借貸和投資作為目的。

美國經濟放緩已成事實。雖然美國就業市場情況良好，但是美國製造業增長從9月份下降到10年以來最低，服務業增長率也大幅放緩。特朗普適時推出新政策刺激經濟，無疑為美股作一個保底，更甚者或真的反映美國經濟正在惡化，不得不取消跟中國之間的消耗戰，以及採取小型QE作提振經濟之用。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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