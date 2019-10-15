中信銀行國際　澳元恐仍受制幣策趨鬆

中美雙方在近日舉行的貿易談判達成了第一階段貿易協議，美國總統特朗普宣布與中國達成的貿易協議當中，內容包括知識產權、金融服務、匯率和農產品採購等。中方承諾向美國採購400億至500億美元的農產品，亦同意對美國銀行及其他金融服務供應商開放市場。因中美達成第一階段貿易協議，加上英國達成脫歐協議的可能性增加，避險買盤降溫，美元指數跌至3個月低位98.188。

澳洲於上周公布10月Westpac消費者信心指數，較前月大跌5.5%，顯示澳洲消費者對近期經濟前景的信心下降，令澳元兌美元輕微跌至0.6724。中美貿易談判有進展，市場風險偏好改善，澳元兌美元上升至0.6795。

澳元自9月初以來一直呈下行趨勢，但澳元已從近期低位反彈不少。然而，澳洲經濟數據顯示有必要進行更多貨幣寬鬆措施。市場預期澳洲央行將進一步放鬆有關政策，令澳元升幅受到限制，預計澳元兌美元或再次回落至0.6700水平。

中信銀行(國際)

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