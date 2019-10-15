美股收市：道指跌29點　Uber逆市上漲逾3%

市場繼續關注國際貿易消息，周一是美國的哥倫布日假日，國債市場休市，但美股正常交易。美股走勢反覆，3大指數尾市回落，道指收報26,787點，跌29點或0.11%；標指收報2,966點，跌4點或0.14%；納指收報8,048點，跌8點或0.1%。

消息指，中國要求更多談判才能落實特朗普口中的「實質性進展」，但下輪談判仍是未知數。而上周貿談成果尚未最後形成文字，市場對其仍然抱有懷疑態度。

Ensemble Capital投資總監Damien Loh指出，基於中美貿易協議欠缺具體及實質內容，相信市場已反映所有利好因素。不過，他預期中美兩國元首於11月峰會見面前，雙方在未來數周會有更多詳情公布，市場將朝正面方向發展。

另外，世界貿易組織(WTO)周一正式授權美國對至多75億美元的歐盟進口商品收稅，投資者憂慮貿易戰火在美歐重燃。

值得留意的是，土耳其在敘利亞北部發起軍事行動之後，美國總統特朗普周一宣布，將提高土耳其進口鋼鐵關稅至50%，並要求制裁土耳其官員。有關消息進一步引起投資者對中東地緣政局的憂慮。

個股方面，摩根大通將於周二(15日)公布業績，為美企第3季業績期掀開序幕，市場預期該行上季盈利跌4.1%。摩根大通股價收市微升0.27%。

波音公司行政總裁米倫伯格被削去主席職務，以讓他集中將停飛的737 Max重回服務。波音股價收跌0.46%。

召車平台Uber宣布進一步裁員350人，股價逆市上漲3.29%。

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