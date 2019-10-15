【市前重點睇】美股偏軟　英鎊彈升

●美匯指數報98.4；圓匯企108.3；歐元兌美元報1.102；英鎊高見1.2637。港匯弱守7.8455。離岸人民幣(CNH)在7.06水平。金價未能企穩1,500美元，最新報1,492美元；布油失守60美元關。道指期貨升46點。中國將公布9月份PPI及CPI。

●外媒引述消息，中國要求更多談判才能落實特朗普口中的「實質性進展」，但下輪談判仍是未知數。據悉，中國希望最快10月底與美方進行進一步談判。

●美國財政部長姆紐欽表示，如果沒有與中國達成貿易協議，原定計劃12月提高的新一輪關稅會如期實施，但他預期中美會達成協議。

●港股ADR指數收報26,426點，跌95點。

●即月恒生指數夜期收報26,482點，跌50點，低水40點，成交18,790張。

●紐約期金收報每安士1,497.6美元，升8.9美元或0.6%。

●美國前財長薩默斯表示，美國經濟正面臨衰退，雖然明年發生衰退的可能性估計將低於50%，但之後數年衰退的可能性將持續提升。

●英女王：政府的優先事項是在10月31日離開歐盟。英國將制訂新的金融服務業規則，簡化海外投資程序。

-歐盟輪值主席表示，不太可能在本周與英國達成協議。英國首相約翰遜避免再推遲脫歐的希望變得渺茫。歐盟輪值主席稱，布魯塞爾峰會後談判或繼續。

●為懲罰土耳其在敍利亞的軍事行動，美國政府宣布將對土耳其國防、內政和能源部長實施制裁，提高鋼鐵關稅至50%，並終止貿易談判。

-盧森堡外長：歐盟外長們同意成員國不得向土耳其交付武器。

●紐約期油收報每桶53.59美元，跌1.11美元或2%；布蘭特期油收報每桶59.35美元，跌1.16美元或1.9%。

-石油設施遭襲擊1個月後，沙特阿美表示一切已恢復正常，目前的石油產量與襲擊事件發生之前相同。

●世貿組織(WTO)最終批准美國對歐盟實施貿易制裁，以報復空中巴士(Airbus)補貼。美國計劃於10月18日開始實施加徵關稅計劃。

●世界鋼鐵協會預計今年除中國外的全球鋼鐵需求幾乎停滯，因為歐洲需求萎縮，並且美國增速放緩。

●市傳蘋果公司iOS系統在中國將數據發送給騰訊，蘋果公司表示，客戶訪問網站的實際URL從未與安全瀏覽提供商共享，並該功能可以禁用。

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