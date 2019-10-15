【專家分析】美國新加坡香港齊放水　有何啟示？

在世界經濟論壇(WEF)最新公布的全球競爭力排名中，排名第一位的新加坡及排名第二位的美國，近日都主動「放水」支撐經濟表現。正當市場關注排名第三的香港會有何舉動，昨日便傳來香港金管局出招救市！

雖然聯儲局強調，此行動純粹是為支持該局公開市場委員會(FOMC)貨幣政策有效落實而採取的技術性措施，並不代表聯儲局的貨幣政策立場出現改變。惟客觀上，買債的舉動難免予人是變相重啟量寬小試牛刀，其取態是準備好隨時行動以應對市場風險。

至於香港，本周將迎來社會動盪中的一份施政報告，相信少不了減稅惠民紓困措施。昨日更傳來香港金管局率先出手，宣布下調逆周期緩衝資本比率50點子，變相釋放3,000億元貸款額度，讓銀行可保留較少盈利應付監管指標，有更大的空間加大力度支持本地企業，緩和經濟周期壓力，可謂來得正合時宜。

如今香港經濟面對的壓力，不但來自經濟周期調整，還有政局不穩、社會動盪的衝擊，可謂傷上加傷。銀行在貸款上有空間，可對中小企的貸款支持寬容一點，有助緩解經濟下行壓力。惟下一步政府必須要做的，當是盡快穩定社會狀況，否則這樣亂下去，只怕更多企業求去，是出於對一地前景信心的疑慮多於市場流動性的問題。

挨年近晚，全球首三大競爭力之地都不約而同着手在市場流動性方面下功夫，為經濟補底。事實上，歐洲央行早前已預告11月起重啟量寬買債放水，不排除年底前中國亦會再度降準和加大財政政策支持，顯見全球央行面對眼前的經濟衰退危機，都不敢怠慢。

針對香港的情況，繼今年8月中央明確支援深圳建設「先行示範區」，更明確指可以在推進人民幣國際上先行先試，探討創新跨境金融監管，引來國家重新定位深圳重於香港的猜測，近日又傳來濠江研究發展金融業，顯見不但全球經濟衰退風險來襲，區內的競爭亦愈來愈大。香港再不自省，整頓秩序重新出發，只怕領導人那句「蘇州過後無艇搭」的叮嚀，真的會一語成讖！

東方產經專欄作者帥哥

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