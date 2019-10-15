第一太平聯屬醫院業務獲KKR投資

MPIC為公司的菲律賓聯屬公司，擁有其41.9%經濟權益。MPHHI連同其附屬公司、聯營公司及合營企業，於菲律賓經營醫療保健網絡，並於醫院、診所、癌症中心、醫療保健學院及一所中央臨床實驗室中擁有權益。

股份認購協議列明，由投資者認購52億披索(約7.817億港元)之新MPHHI普通股，相當於MPHHI總面值約6.25%。另可換股債券認講協議列明，由投資者認購301億披索(約45億港元)之強制可換股債券，可交換成MPIC所持有之239,932,962股MPHHI股份，相當於經擴大已發行普通股本之36.29%。

MPHHI預期將所得款項作為支持新增醫院及新醫療業務之潛在投資。另MPIC擬將所得款項減少銀行借貸。

KKR為全球投資公司，與管理對沖基金之戰略夥伴管理多種另類資產類別，包括私募股權、能源、基建、房地產及信貸。

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