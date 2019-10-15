【即市分析】汽車股彈唔起有原因…
2019年10月15日 10:00
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吉利汽車
東方產經專欄作者股博士：中美兩國達成首階段貿易協議，但要小心兩國貿易協議會唔會趨向「不對等」的方向發展，咁到時或會出現美股升而中港股市下跌的情況。
事實上，就算簽得成首輪協議，惟部分板塊唔單止冇受惠於相關利好消息，反而有機會成為中國「送禮」的受累者，皆因市場開放意味競爭日大，銷售數據欠佳的汽車股就係其中一個例子。(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )
內地汽車市場呈現歷史性低迷，9月份銷量按年跌6.6%。中國汽車工業協會預料，2019年向經銷商的汽車交付量將下降，更將是30年來的第2次年度下降。另外，中國乘聯會則公布，9月份包括轎車、SUV、MPV和微客的廣義乘用車銷量按年下降6.6%，至180.7萬輛。自2018年中以來的16個月，已有15個月錄得跌幅，只有今年6月出現增長，當時經銷商為清貨而大幅減價。由此可見，經銷商雖然想以價換量，但清完貨銷情就回傷舊態，可見市場購買力之弱。
其次，比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)9月份銷量均按年下降15%。另通用汽車第三季在中國的汽車交付量按年跌18%，從上述數據反映，內地汽車市場因經濟放緩和更嚴格的排放規定而放緩，地方政府為刺激消費，雖然放寬買車限制等措施，但至目前為止仍未見有太大成效，加上經濟前景未算太明朗(明顯唔知下一輪貿易協議仲會唔會咁順利)、人民幣貶值等因素，皆揭示汽車企業經營壓力之大持續不斷。
策略上，藍籌股吉汽股價雖然從8月中開始反彈至今，但14.2元水平為今年5月至今重大阻力位，未有利好消息下，估計短期內難以再破位向上，現價買更隨時變高位接貨。
長城汽車(02333)股價近期則比較反覆，多條平均線開始交纏，走勢待變，股價短期內或先行在5至5.8元內上落。至於新能源車方面，比亞迪股價同樣未見起色，股價雖然在37元水平營造雙底支持，但唔代表未來一定會升，畢竟此股積弱甚深，新能源汽車政策沒有後續支持是關鍵，都係避之則吉。
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