【即市分析】汽車股彈唔起有原因…

東方產經專欄作者股博士：中美兩國達成首階段貿易協議，但要小心兩國貿易協議會唔會趨向「不對等」的方向發展，咁到時或會出現美股升而中港股市下跌的情況。

內地汽車市場呈現歷史性低迷，9月份銷量按年跌6.6%。中國汽車工業協會預料，2019年向經銷商的汽車交付量將下降，更將是30年來的第2次年度下降。另外，中國乘聯會則公布，9月份包括轎車、SUV、MPV和微客的廣義乘用車銷量按年下降6.6%，至180.7萬輛。自2018年中以來的16個月，已有15個月錄得跌幅，只有今年6月出現增長，當時經銷商為清貨而大幅減價。由此可見，經銷商雖然想以價換量，但清完貨銷情就回傷舊態，可見市場購買力之弱。

策略上，藍籌股吉汽股價雖然從8月中開始反彈至今，但14.2元水平為今年5月至今重大阻力位，未有利好消息下，估計短期內難以再破位向上，現價買更隨時變高位接貨。

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